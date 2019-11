Rita Pereira exibe visual que Cristina Ferreira usou no dia seguinte

Cristina Ferreira imita look de Rita Pereira

e Rdemonstram cada vez mais a cumplicidade que as une... até no que respeita aos gostos para os visuais escolhidos.. A atriz partilhou uma fotografia no Instagram onde surge a exibir um casaco colorido. No dia seguinte, Cristina Ferreira mostrou que não resistiu a ter a mesma peça no seu closet, e levou-a a um evento social.

Recorde-se que Cristina Ferreira e Rita Pereira têm causado polémica pela relação que mantêm após a transferência de Cristina para o canal concorrente ao da atriz.



Apesar de ter um contrato de exclusividade com a TVI, a namorada de Guilaume Lallung provoca a estação ao promover constantemente a imagem ou marcas associadas à colega e amiga, como aconteceu recentemente ao publicar fotografias onde surge a usar os vernizes da marca de Cristina.



Esta situação acontece após as notícias que dão conta de que a estação de Queluz de Baixo não quer que os rostos exclusivos do canal apareçam no programa de Cristina, algo que Rita também não hesitou em fazer depois de ter sido capa da revista da apresentadora pela segunda vez, quando o filho Lonô nasceu. Nessa altura, a atriz desafiou a TVI e partilhou a fase especial através de uma entrevista exclusiva e de um ensaio fotográfico para o projeto da ex-colega de Manuel Luís Goucha.



Cristina Ferreira também demonstra sempre todo o apoio a Rita Pereira, e não hesita em sair em defesa do rosto da TVI quando esta é criticada. A estrela da SIC também já admitiu ter orgulho na relação com a atriz.