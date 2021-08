Cristina Ferreira impedida de voltar a apresentar programa das manhãs

Em julho completou-se um ano do regresso de Cristina Ferreira à TVI, depois de ter estado dois anos na SIC. Desde que assumiu o cargo de diretora de entretenimento e ficção de Queluz de Baixo, a apresentadora tem assumido o horário da tarde com o programa 'Cristina ComVida' e, durante três meses com o 'Dia de Cristina', em que estava durante um dia da semana a apresentar o formato.



Cristina Ferreira esteve durante vários anos a apresentar o 'Você na TV', na estação de Queluz de Baixo, e no 'O Programa da Cristina', na SIC. E o seu desejo é voltar a assumir esse papel, mas esse seu sonho tem de ser adiado até 2023, motivado pelo contrato que assinou com uma produtora.





"

, contou uma fonte à revista 'TV Mais'.





O problema é que a produtora Coral está a produzir o programa matutino 'Casa Feliz', da SIC, apresentado por João Baião e Diana Chaves. ", explicou uma fonte da estação de Paço de Arcos à publicação.Recorde-se que, embora Cristina Ferreira já tenha feito várias alterações na TVI, o canal continua a perder para a SIC que é líder de audiências há dois anos e seis meses.