Cristina Ferreira indiferente a derrotas vive férias de luxo em Formentera

Cristina Ferreira

Foto: Direitos Reservados/ Instagram

01:30

Vânia Nunes

Abordo de um luxuoso iate e a desfrutar das idílicas praias de Formentera, Espanha, Cristina Ferreira tem-se mostrado indiferente à perda de espectadores do seu mais recente programa, ‘Prémio de Sonho’.Pelo segundo dia consecutivo, a aposta de Daniel Oliveira para este verão foi ultrapassada pelo programa de Fernando Mendes, ‘O Preço Certo’, da RTP1.Depois de meses intensivos de trabalho na estação de Paço de Arcos, a estrela do canal vai estar ausente do ecrã durante 20 dias e tem-se refugiado na família para recarregar baterias e preparar-se para os novos desafios que estão planeados para setembro.Nas redes sociais, tem-se mostrado "feliz" e serena. No entanto, ao contrário de outras viagens que tem feito, desta vez, tem-se resguardado e divulga poucos pormenores dos locais por onde tem passado. Este sábado, partilhou uma foto em que surge com um ar sedutor, vestida de preto.