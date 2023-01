Cristina Ferreira indiferente às polémicas da TVI

Cristina Ferreira, José Eduardo Moniz

Foto: Duarte Roriz/Correio da Manhã

02:12

O ambiente de crispação entre Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz, diretor-geral da TVI, já não passa despercebido. Segundo as revistas ‘TV Guia’ e ‘TV 7 Dias’, os dois diretores estão de costas voltadas e a convivência é cada vez mais difícil. A apresentadora considera que a forma de Moniz trabalharna TVI é "antiquada".Mas a tensão não alterou os planos de Cristina Ferreira, que esteve de férias em Trancoso, no Brasil, ao longo da última semana, mostrando-se alheia a todas as polémicas. Na companhia da amiga Catarina Duarte fez questão de se mostrar no hotel de luxo que elegeu para alguns dias de descanso. A unidade hoteleira escolhida, junto à praia, ronda os 195 € por noite.Cristina já regressou a Portugal e está pronta para voltar ao trabalho.