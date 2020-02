Cristina Ferreira indigna fãs com gafe sobre coronavírus

Tema gera controvérsia no programa da estrela da SIC.

A propagação do coronavírus continua a dar que falar. Por isso, Cristina Ferreira aproveitou a visita do médico Almeida Nunes ao seu programa para esclarecer dúvidas acerca da doença."Porque é que aquilo só afeta os chineses?", questionou a estrela da SIC. No entanto, os fãs não gostaram da pergunta feita e recorreram às redes sociais para expressar indignação e acusarem a apresentadora de discriminação."A Cristina é um pouco limitada a nível intelectual " e "foi muito feio", foram alguns dos comentários feitos.