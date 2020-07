Cristina Ferreira indignada com críticas sobre brincadeira de casamento com Ben: “Como é que é possível?”

Esta terça-feira, dia 30 junho, Cristina Ferreira cumpriu um sonho de criança: vestiu-se de noiva. Na primeira parte do seu programa, a apresentadora fingiu casar-se com o assistente de produção Rúben Vieira, companheiro de Rita Ferro Rodrigues e as críticas foram muitas, ao que a comunicadora reagiu.

A cerimónia inspirada nos anos 70 foi levada ao rigor e durante a primeira parte, a apresentadora e o assistente de produção cortaram o bolo de casamento.

Contudo, a brincadeira acabou por ser criticada por vários internautas, que não gostaram de ver como noivo o companheiro de Rita Ferro Rodrigues. "E que tal arranjar um noivo? Esse já tem dona", "A Ritinha que abra a pestana, qualquer dia fica sem o bem amado", "Rita, já fostes" ou " Que tal começar a escolher outro da produção que seja descomprometido!", são alguns dos comentários que se podem ler nas redes sociais do programa.

Cristina Ferreira aproveitou a última parte do programa para responder às críticas: "Houve pessoas que não gostaram de me ver casar. Disseram que tu estás comprometido e que isto é uma pouca vergonha estar a casar-me contigo".

Em tom de indignação, a apresentadora questionou: "Como é que é possível? Eu sei que nós fazemos as coisas tão bem que até parece verdade, mas não é".

"A malta às vezes preocupa-se muito com a vida dos outros e com aquilo que os outros estão a fazer, que depois esquecem-se das suas próprias vidas. E é nesse momento que os que não se preocupam com os outros avançam e aqueles que ficam ali a remoer ficam no mesmo sítio", terminou.