Cristina Ferreira investe milhares de euros em malas e acessórios de luxo

Cristina Ferreira partilha cenário de luxo na Comporta

A carteira preta, que é uma versão miniatura, está avaliada em 1890 euros. Enquanto a mala azul custa 1100 euros. O chapéu predo com o logo da loja vale 380 euros. São peças discretas,mas que valorizam em muito o look final.O valor investido é uma gota no oceano na fortuna acumulada por Cristina Ferreira ao longo da última década. Estima-se que esteja a receber 250 mil euros por mês pelo novo cargo de direção da TVI.Além disso, vai acumular uma percentagem das receitas obtidas pela Media Capital, uma vez que se tornou acionista da empresa de detentora da televisão de Queluz de Baixo.