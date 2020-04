Cristina Ferreira investe milhares de euros em novo jipe de luxo

01:30

Carolina Cunha

Há muito que Cristina Ferreira, de 42 anos, deixou de ser discreta nos seus luxos diários dos quais já não abdica. Além das viagens milionárias, o setor automóvel revela-se um dos novos luxos da apresentadora da Malveira que tem vindo a investir na sua frota particular com novos modelos.A sua mais recente aquisição foi um veículo TT (Todo o Terreno) topo de gama, da marca Range Rover, que adquiriu em segunda mão (de 2018) e cujo valor ronda os 90 mil euros. A nova bomba vem juntar-se ao Mercedes AMG GTR, que lhe terá custado cerca de 157 mil euros, ao Porshe Panamera (cerca de 135 mil euros) e ainda a um Mercedes E Cabrio (mais de 65 mil euros).Ao longo dos últimos dias, Cristina Ferreira tem partilhado fotografias na sua casa na Malveira, com vários modelos da sua loja de roupa, agora fechada, de forma a manter os negócios ativos na internet. Nas fotos é possível perceber que a apresentadora tem vindo a perder peso e mostra-se muito satisfeita com a nova silhueta.