Cristina Ferreira irrita-se com atitude de Ruben Rua: "Quase que o matei"

Este domingo, 9 de maio, Cristina Ferreira foi 'traída' pelo amigo especial Ruben Rua e acabou por expôr a zanga nas redes sociais. O apresentador do 'Em Família', da TVI, foi um dos convidados do 'All Together Now', também da estação de Queluz de Baixo, e três horas antes do programa começar revelou qual seria o visual escolhido pela diretora de Entretenimento e Ficção de Queluz de Baixo. Cristina Ferreira não gostou e obrigou Ruben Rua a apagar a publicação.



"O Ruben Rua hoje [domingo] publicou esta foto às 19h . Quase que o matei. Segurança que é segurança guarda as informações até ao fim. O que me ri depois", revelou no final do 'All Together Now'.



"Tão verdade como ser para sempre teu segurança. Sempre contigo", declarou-se.



Recorde-se que os rumores de que Cristina Ferreira e Ruben Rua são namorados duram há algum tempo. Embora os dois apresentadores neguem, nas suas redes sociais dão pistas sobre a cumplicidade que os une e recentemente acabaram por deixar escapar um passeio romântico que fizeram na Ericeira.