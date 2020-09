Cristina Ferreira irritada com Suzana Garcia: "Nunca a conheci na vida"

11:28

Cristina Ferreira ficou indignada com as declarações de Suzana Garcia, a advogada que comentava na 'Crónica Criminal', do 'Você na TV', a propósito do "clima de medo" que diz quer assistido na TVI.garantiu a nova diretora de Ficção e Entretenimento do canal de Queluz de Baixo.Suzana Garcia disse que há muita instabilidade no canal e que os profissionais nunca sabem se vão continuar nos projetos ou não. A advogada explicou ainda que deixou o programa quando Cristina Ferreira voltou à TVI, porque não compactua com a sua postura.