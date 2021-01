Cristina Ferreira já começou a gravar o novo programa com mais de 100 pessoas

Nem o agravamento da situação pandémica inibiu Cristina Ferreira de avançar com o novo programa de talentos que vai apresentar na TVI, 'All Together Now', eUm ajuntamento de pessoas que vai contra as normas implementadas pela DGS e que não está a ser bem visto por parte do público, uma vez que o país se encontra numa situação dramática com o números de casos de infeção por Covid-19 a aumentar drasticamente.