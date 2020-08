Cristina Ferreira já reuniu com a Pipoca Mais Doce para definir futuro

05 ago 2020 • 18:32

Cristina Ferreira tem provado que não está para brincadeiras. Após apostar em Teresa Guilherme para apresentar a próxima edição do ‘Big Brother’, a nova Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI já reuniu com Ana Garcia Martins, mais conhecida como, Pipoca Mais Doce, para garantir a sua participação no reality show da TVI.

Uma fonte revelou ao site Flash que a blogger poderá ter mais protagonismo na próxima edição, visto ter impressionado a apresentadora da TVI: "A Cristina percebeu que as pessoas gostaram muito da frontalidade da Ana (Garcia Martins)", afirmou.

Ainda de acordo com a revista, a reunião terá acontecido no mesmo dia em que Cristina Ferreira se reuniu com Cláudio Ramos para comunicar a saída do apresentador do formato.