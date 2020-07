Cristina Ferreira já trabalha nos estúdios da TVI

22 jul 2020 • 13:13

Após ter anunciado a saída da SIC para a TVI, Cristina Ferreira regressou oficialmente ao trabalho nos estúdios do canal de Queluz de Baixo. Na manhã desta quarta-feira, a apresentadora partilhou com os seguidores uma fotografia do cartão de funcionária da TVI, mostrando que está de volta ao trabalho.

A nova apresentadora do canal de Queluz deixou a SIC depois de quase dois anos ao serviço do canal, e muda-se para a TVI como Diretora de Entretimento e Ficção, bem como acionista da Media Capital.





Todavia, a apresentadora não vai sozinha, visto que leva consigo os seus dois braços direitos,, antigo realizador de, ex-diretor de produção do formato.

Recorde-se que Cristina Ferreira aproveitou o período de mudanças para mudar recentemente de visual.