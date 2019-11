Cristina Ferreira já vive época de Natal Consoada ainda não está pensada mas a estrela garante que será igual a todos os anos: 30 pessoas à mesa e nada de presentes para o filho.

Cristina Ferreira já vive época de Natal

06:00

Hugo Alves

Está aberta a época natalícia para Cristina Ferreira. "Gosto muito do Natal. É a época mais feliz do ano, embora eu não precise do Natal para ter a família reunida. Nós juntamo-nos habitualmente e somos muitos à mesa, mais de 30. Só tenho pena que nunca tenha copos e pratos iguais para todos", revelou a apresentadora na abertura de uma loja de decoração em Oeiras.



E, mais uma vez, garante que não vai dar prendas ao filho, Tiago. "Nunca dou. A minha aparece a meio do ano e ele fica todo feliz." O ex-marido, António Casinhas, fará parte da época, "porque existe harmonia em família".

Mais sobre