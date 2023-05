Cristina Ferreira janta com amigo especial

, reagiu Cristina Ferreira quando reencontrou o artista que já namorou com Kelly Bailey.





A apresentadora tem levado uma vida de luxo, com passeios de helicóptero, vestidos e hoteis glamorosos. Desta vez, o rosto da TVI foi convidada pelo ator Bruno Cabrerizo, de 43 anos, para um jantar no restaurante Camolese, em pleno Jardim Botânico, e o encontro foi assinalado nas redes sociais.Veja na galeria uma fotografia do momento.