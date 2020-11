Cristina Ferreira lança livro com título sugestivo: "Para Cima de Puta"

m projeto com um objetivo muito preciso. E sério. Cada vez mais", escreveu antes de desvendar o novo desafio.Segundo a 'Vidas' apurou, o livro vai centrar-se nos últimos meses controversos vividos por Cristina, desde que trocou a SIC pela TVI, e principalmente os insultos e julgamentos de que foi alvo ao longo destes tempos.Nas redes sociais, as reações multiplicam-se e se muitos aplaudem a coragem de Cristina, as críticas também já se fazem ouvir.