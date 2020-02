Cristina Ferreira magoada com saída de Cláudio Ramos

Os melhores momentos de Cristina e Cláudio Ramos no programa

É um duro golpe para Cristina Ferreira. Cláudio Ramos vai deixar de ser vizinho da apresentadora e trocou a SIC pela estação de Queluz de Baixo, sendo o apresentador escolhido para 'Big Brother', que estreia em breve.A nova estratégia deixa a apresentadora da SIC sem um dos seus principais pilares e, segundo foi possível apurar, Cristina ficou "magoada" com a saída de Cláudio Ramos, de 46 anos., diz uma fonte, acrescentando que só esta segunda-feira a apresentadora foi informada da decisão. "Sinceramente, ela não estava à espera disto. Foi uma facada".

Foi no início desta tarde que a TVI anunciou através de um comunicado a contratação de Cláudio Ramos."Não podia estar mais entusiasmado com a ideia de participar nte na mudança da TVI. Mudar faz parte do crescimento de qualquer profissional que ambiciona fazer mais, melhor e surpreender o público com criatividade, entrega e dedicação", disse Cláudio Ramos.Recorde-se que foi Cristina Ferreira quem escolheu Cláudio para ser seu 'vizinho' no programa das manhãs. Na altura, já era apresentador do programa 'Passadeira Vermelha', mas a dupla com a estrela da SIC lançou-o para a ribalta.Ao longo dos últimos meses começaram a surgir rumores de que o apresentador podia estar de saída para a concorrência, algo que Cláudio Ramos sempre negou. O negócio foi agora anunciado.