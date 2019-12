Cristina Ferreira mostra anel misterioso no dedo anelar esquerdo

Cristina Ferreira

Carolina Cunha

Cristina Ferreira fez soar os alarmes com uma das últimas fotografias que divulgou no Instagram. Na imagem era visível uma aliança na mão da apresentadora e foram vários os seguidores a questionar porque estava a usar um novo anel, perguntando se teria alterado o estado civil. "De aliança no dedo?", "Casamento?", pode ler-se em alguns dos comentários aos quais Cristina preferiu não responder.A verdade é que o anel não é uma novidade na vida de Cristina, que já explicou que tem a joia desde os tempos em que namorava com António Casinhas, e que tem um simbolismo especial. O anel tem gravado o nome do filho e começou a ser usado por Cristina e pelo ‘ex’ no dia em que batizaram Tiago.Apesar de a relação com Casinhas ter terminado há cerca de oito anos, a verdade é que nenhum dos dois tirou a aliança desde então."Isto é o anel que eu e o meu ex-companheiro usamos com o nome do Tiago, desde o dia em que o batizámos e nunca o tirámos. Diz Tiago. E vai ser assim para o resto da vida", explicou o rosto da SIC durante o programa das manhãs, mostrando que mantém um relação próxima com o ‘ex’, apesar da separação.