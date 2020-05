Cristina Ferreira mostra barriga lisa após perder quatro quilos

já revelou que a quarentena acabou por ser uma grande aliada da sua dieta e que emagreceu durante este período No seu programa diário, na SIC, a apresentadora tem mostrado isso mesmo e esta quinta-feira surpreendeu ao aparecer com umas calças e top curto, que deixavam à vista a sua barriga lisa. "Dizem que sábado já chove", foi a legenda que a estrela colocou na publicação, que conta já com dezenas de elogios dos fãs.Desde que emagreceu, cerca de quatro quilos, como revelou, Cristina tem apostado em visuais cada vez mais sexy, com vestidos curtos e roupa justa a dominarem o guarda-roupa.Recorde-se que a estrela da SIC já tinha revelado sofrer com oscilações de peso, explicando que o stress a levava a engordar , independentemente de seguir um regime saudável. Agora, a apresentadora, de 42 anos, está de regresso à sua melhor forma.