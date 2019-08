Cristina Ferreira mostra barriga lisa após polémica

01:30

Carolina Cunha

Cristina Ferreira regressou de férias no início da semana e conquistou a atenção dos portugueses com a sua silhueta. Após 15 dias longe do pequeno ecrã, a apresentadora da SIC surge visivelmente mais magra e faz questão de calar as críticas ao mostrar a barriga lisa.Se no primeiro dia da semana apostou numa minissaia justa, esta terça-feira o rosto de Paço de Arcos optou por uma camisa curta, bastante ousada que evidenciava a sua boa forma. Um visual bastante diferente daqueles que costumava usar há poucas semanas, quando foi criticada por estar longe da melhor forma.Confiante com a sua silhueta, Cristina fez questão de partilhar nas redes sociais uma fotografia onde mostra a sua excelente forma física, que rapidamente conquistou a atenção dos fãs, que não pouparam nos elogios à estrela das manhãs da SIC.Recorde-se que a antiga companheira de Goucha já tinha revelado que engorda devido ao stress e que nos últimos meses tem feito uma dieta rigorosa e sido acompanhada por um personal trainer. O objetivo de Cristina é estar em forma a tempo da gala dos Globos de Ouro, em setembro.