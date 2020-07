Cristina Ferreira mostra como era na adolescência

Cristina Ferreira surpreendeu os milhares de seguidores ao voltar a mostrar imagens de quando era mais nova.A apresentadora de 42 anos revelou a imagem do seu cartão jovem, feito em 1991, quando tinha apenas 13 anos., escreveu o rosto das manhãs da SIC, juntando um 'emoji' a rir da imagem.Além disso, a estrela da estação de Paço de Arcos revelou ainda o cartão da escola que frequentava na Malveira, quando estava apenas no 5º ano de escolaridade, no ano lectivo de 1987/1988.Os admiradores de Cristina Ferreira não resistiram às imagens e reagiram., foram algumas das mensagens ternurentas deixadas., disse a atriz Cláudia Vieira., escreveu a apresentadora Tânia Ribas de Oliveira.