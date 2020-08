Cristina Ferreira mostra curvas em iate de luxo e fãs questionam: "É o barco do Ronaldo?"

A carregar o vídeo ...

Apresentadora da TVI tem partilhado momentos dos dias de descanso com os seguidores.

está a aproveitar ao máximo os últimos dias de descanso a bordo de um iate de luxo na companhia da amiga de longa data, antes de iniciar funções como Diretora de Entretenimento e Ficção najá no próximo mês de setembro. Aos 42 anos, a apresentadora exibiu um corpo de sonho na fotografia que partilhou ao lado da amiga.A nova acionista da Media Capital mostrou ainda pormenores do iate de luxo, onde está instalada através de um vídeo que publicou nos instastories (publicações instantâneas) da sua conta de Instagram. De imediato, os seguidores não resistaram a elogiar a sua silhueta e houve até quem questionasse: Após ter recebido um pedido de indemnização da SIC no valor de 20 milhões de euros, relativo à quebra de contrato e a questões publicitárias , a comunicadora mostra-se indiferente e disfruta ao máximo das férias.Veja aqui o vídeo partilhado pela apresentadora: