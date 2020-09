Cristina Ferreira mostra detalhes da festa de aniversário: "Foi mesmo um dia cheio de amor"

A carregar o vídeo ...

Cristina Ferreira recebe ramos de flores no aniversário

Cristina Ferreira celebrou na passada quarta-feira o 43º aniversário.A nova diretora de entretenimento e ficção do canal divertiu-se numa festa para a qual convidou grandes amigos e colegas dos vários projetos.A apresentadora almoçou com várias pessoas especiais no restaurante 'Yazuka by Olivier', em Lisboa, um restaurante de eleição que já tem o hábito de frequentar. No almoço, estiveram presentes figuras como Rita Pereira ou Rúben Rua, onde cantaram os parabéns à estrela da estação de Queluz com um bolo colorido.Para a ocasião especial, Cristina Ferreira elegeu um conjunto ao estilo 'marinheiro' que combinou com uns sapatos de salto, e não deixou de usar os seus amuletos que há vários dias que não deixa de lado.Ao pescoço, o colar usado é um olho grego, ou também chamado olho turco. O símbolo é usado para combater a inveja e o mau-olhado e pode simbolizar também a sorte, a energia positiva, a limpeza, a saúde, a luz, a paz e a proteção.Cristina Ferreira partilhou ainda alguns mimos que recebeu ao longo do dia especial, como vários ramos de flores., disse Pedro Teixeira num postal junto a um ramo que ofereceu à grande amiga.Já Manuel Luís Goucha também ofereceu um presente especial à ex-companheira das manhãs da TVI., escreveu Cristina., escreveu Cristina nas redes sociais, onde recebeu centenas de mensagens de felicitações e carinho.