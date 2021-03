Cristina Ferreira mostra novas curvas nas praias do Dubai

Cristina Ferreira continua de férias nos Emirados Árabes Unidos e, esta terça-feira, 23 de março, encantou os seus seguidores com o seu corpo de sonho.

"O que é que isso quer dizer: um dia bem, o outro inchadíssima, um dia magra, um dia com mais três quilos, um dia não mostras os braços, no outro as pernas, agora usas um vestido largo para não se ver a barriga, come porque não vale de nada não comeres, vai ao ginásio mas o músculo não fica", escreveu em julho de 2019 no seu blogue 'Daily Cristina'.





Não é para todos os corpos. Deito-me sempre muito cedo. Às vezes, jantava e deitava-me logo a seguir, e agora a minha ultima refeição é por volta das seis da tarde. Depois, só como por volta das oito da manhã do dia a seguir", revelou no 'Dois às 10', na TVI.







A apresentadora da TVI já revelou que está a viver uma fase feliz e que isso contribuiu para manter o seu peso estável. Recorde-se que, aquando da sua passagem pela SIC, Cristina Ferreira desenvolveu um problema de saúde provocado pelo stress. Este problema levava a diretora de Entretenimento e Ficção da estação de Queluz de Baixo a ter oscilações de peso.Entretanto, Cristina Ferreira revelou que o seu problema de saúde já está controlado. Para manter o corpo de sonho com está, a 'rainha' da TVI é adepta do jejum intermitente, ou seja, durante várias horas não ingere qualquer tipo de alimento.