Cristina Ferreira mostra prenda de fã para o filho

O filho de Cristina Ferreira celebrou 12 anos no passado dia 6de junho.A apresentadora decidiu partilhar um miminho que recebeu de uma admiradora que vive em França, para o filho: um postal a três dimensões., pode ler-se., disse a estrela da SIC através das redes sociais., disse, emocionada.No dia do aniversário, Cristina Ferreira fez referência à ocasião especial com uma mensagem ternurenta em direto. Além disso,, apesar de se manter discreta no que respeita a mostrá-lo publicamente.Tiago é fruto da relação terminada de Cristina Ferreira com António Casinhas.