Cristina Ferreira mostra reencontro com Goucha nos estúdios da TVI

Cristina Ferreira está de regresso à TVI, após ter trabalhado durante quase dois anos na SIC. Agora, a comunicadora está de volta ao trabalho nos estúdios do canal de Queluz de Baixo, como deu a conhecer aos seguidores através de uma fotografia que partilhou ao lado de Pedro Teixeira nos estúdios da TVI.

Desta vez, a comunicadora reencontrou o seu antigo companheiro de televisão, Manuel Luís Goucha e nas redes sociais fez questão de partilhar a fotografia do reencontro.

"As janelas da amizade são as que entusiasmam o futuro. Setembro é amanhã", escreveu na legenda da imagem em que surge ao lado do apresentador atrás de uma janela.

A nova acionista da Media Capital e Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI já se encontra a preparar o seu regresso ao canal, porém só deve voltar ao trabalho oficialmente em setembro, tal como afirmou na legenda da fotografia, mostrando-se entusiasmada.

Recorde-se que Manuel Luís Goucha revelou uma conversa que teve com Cristina Ferreira no ‘Você na TV’ desta quarta-feira, dia 22 julho.