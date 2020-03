Cristina Ferreira mostra-se de pijama na quarentena

Cristina Ferreira tem sido uma das celebridades portuguesas que mostra estar a cumprir devidamente com as medidas de prevenção contra o coronavírus, e tem estado em casa, de quarentena.A apresentadora, que está longe dos estúdios da SIC mas garante que tem estado a trabalhar a partir de casa, em teletrabalho, mostrou-se hoje, dia 20 de março, no conforto do lar vestida com um pijama ternurento., escreveu na legenda da publicação, referindo-se aos dias que já passaram desde que está fechada em casa e garante que só vai sair para algo essencial ou quando tiver de regressar ao trabalho.Os milhares de seguidores de Cristina Ferreira não hesitaram em deixar várias mensangens carinhosas., foram alguns dos elogios recebidos pela estrela da SIC, que tem revelado que está a desfrutar da quarentena na companhia do filho, Tiago, que a tem fotografado. Recentemente, Cristina Ferreira revelou que está prestes a regressar aos bastidores da SIC, e que, apesar da equipa manter todas as medidas de segurança para prevenir a propagação do coronavírus, não deixa de sentir medo.