Cristina Ferreira mostra-se em biquíni e fãs suspeitam que tenha posto silcone

Cristina Ferreira aproveitou os feriados e está a desfrutar de umas ‘mini-férias’ na companhia da família, na Comporta, no litoral Alentejano. Nas suas redes sociais, são várias as fotografias que tem partilhado com os fãs, e uma delas, em que surge em biquíni a apanhar "banhos de sol" destacou-se.

A fotografia, publicada no dia de ontem, 11 de junho, já soma mais de 58 mil ‘gostos’ e os comentários a elogiar a forma física da apresentadora multiplicam-se: "Que bomba", "Muito sexy", "Que belas dunas", são alguns dos comentários que se podem ler.

Contudo, também há espaço para dúvidas, isto porque alguns seguidores sugeriram que Cristina Ferreira colocou implantes mamários.

"Ótimo cirurgião plástico, para quem dizia ter seios pequenos…", "Há roupas que conseguem mesmo esconder as coisas" ou "Esse peito não está igual, o direito com o esquerdo! Mau cirurgião", escreveram alguns seguidores na publicação.





Cristina Ferreira partilha cenário de luxo na Comporta