Cristina Ferreira mostra-se em casa: "Hoje decidi arranjar-me"

Desde sexta-feira que nunca mais saí de casa. Tenho ainda comida em casa e não precisei de nada", começou por revelar.



"Estamos todos, equipa, a trabalhar a partir de casa. E não imaginam o difícil que é editar programas e inserir coisas novas assim à distância. Mas estamos a fazer o nosso melhor", disse, sobre o trabalho, do qual mesmo em casa, não se tem desligado.



"Confesso que estive em roupa de ginástica os dias todos. Hoje decidi, eram 7 da manhã, arranjar-me", confessa a estrela das manhãs, que afirma ainda que "a aparente normalidade pode ajudar à sanidade mental", consciente de que "isto ainda pode demorar", escreveu ainda a ex-colega de Manuel Luís Goucha.





Cristina Ferreira tem desfrutado da companhia do filho, Tiago, que também está sem aulas devido ao drama que está a abalar o país. "Foto tirada pelo meu filho. Também ele a tentar voltar ao ritmo de trabalho da escola", descreveu na legenda da publicação.



Os fãs de Cristina Ferreira não lhe pouparam os elogios e mensagens de força.



"Mesmo em casa, sempre com muito estilo", atirou uma seguidora.



"Só com uma quarentena conseguimos conhecer pequenos detalhes da casa da Cristina", brincou uma fã.

Cristina Ferreira está a trabalhar em casa, depois de terem suspendido por tempo indeterminado as emissões do 'Programa da Cristina', na SIC, devido ao surto do coronavírus A apresentadora partilhou uma fotografia na parte exterior da moradia onde vive, arranjada, mas, aparentemente, sem maquilhagem. O rosto das manhãs da SIC afirma que não está a ser fácil cumprir com as medidas de prevenção, mas está a seguir à risca.