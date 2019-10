Cristina Ferreira mostra-se em lingerie sem pudores

Cristina Ferreira deslumbrou na gala dos Globos de Ouro

Depois de admitir recentemente que parou de lutar pelo corpo ideal, Cristina Ferreira decidiu mostrar as curvas tal como são e deixou-se fotografar em lingerie.A apresentadora surpreendeu os milhares de seguidores nas redes sociais com uma fotografia ousada que não deixou ninguém indiferente, e garantiu que a imagem não tem qualquer tratamento. "O que tu és é muito mais forte do que aparentas", escreveu na legenda.A publicação contou rapidamente com rasgados elogios por parte dos fãs e de algumas caras conhecidas."Oh Diabo", reagiu o ator Diogo Amaral. "Maravilhosa", escreveu a atriz Mariana Monteiro e a apresentadora Tânia Ribas de Oliveira."Um arraso", "Adorava ter a tua força", "O natural é muito mais bonito", "Quem dera a muita nova por aí", foram alguns dos comentários deixados pelos admiradores.Recorde-se que Cristina Ferreira admitiu recentemente estar mais tranquila no que respeita a alcançar a forma física desejada, mas que se sente "cada vez melhor". A estrela da SIC levou essa confiança quando pisou o palco dos Globos de Ouro, no passado sábado, onde exibiu vários vestidos excêntricos.