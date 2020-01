Cristina Ferreira mostra-se inseparável de Casinhas em festa íntima

Apesar de ser bastante discreta no que à vida pessoal diz respeito, Cristina registou o momento íntimo nas redes sociais, e partilhou uma fotografia ao lado da noiva., escreveu a apresentadora das manhãs.Depois de Cristina, foi a vez de o empresário do ramo automóvel abrir uma exceção e, também, partilhar uma imagem na conta pessoal de Facebook em que surge ao lado filho, Tiago, em que os dois surgem vestidos de igual. Tal como Cristina, Casinhas optou por resguardar a imagem da criança.Através das fotografias partilhadas é possível ver que os três elementos, que continuam a manter o conceito de família, elegeram a cor azul-escuro para a celebração mostrando uma evidente cumplicidade. Apesar da separação, Casinhas continua integrado na família da ‘ex’ e a marcar presença nos eventos íntimos da família de Cristina.Cristina Ferreira separou-se de António Casinhas em 2011, após 15 anos de vida em comum. Até à data, a apresentadora, que faz de tudo para manter a sua vida privada longe dos holofotes da imprensa, garante que não voltou a ter qualquer relacionamento com outro homem e que se sente confortável na condição de mulher solteira.