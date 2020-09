Cristina Ferreira mostra-se orgulhosa do novo cargo na TVI e exibe ficha técnica

A carregar o vídeo ...

Cristina Ferreira ao telefone com Goucha no 'Você na TV'

Cristina Ferreira começou esta terça-feira a trabalhar na TVI, ocupando o lugar da nova diretora de Entretenimento e Ficção.Radiante, a ex-estrela da SIC não parou de partilhar a felicidade ao longo do primeiro dia da nova grande aventura.Desta vez, Cristina não resistiu a fotografar o momento em que surgiu a primeira ficha técnica no ar, no pequeno ecrã, onde surge o seu nome já no cargo que conquistou., escreveu, orgulhosa e emocionada, através das redes sociais.A apresentadora não esconde o orgulho que sente por abraçar o desafio e tem prometido várias surpresas para esta fase. Ontem, participou em direto no programa das manhãs 'Você na TV' e esteve à conversa com Manuel Luís Goucha para assinalar o início deste regresso. A ex-dupla comprovou a cumplicidade que os une.Apesar dos constantes elogios e do apoio demonstrado pelos fãs, Cristina Ferreira recebeu várias críticas por