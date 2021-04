Cristina Ferreira mostra-se sem maquilhagem em passeio pela Ericeira

06 abr 2021 • 18:11

A Cristina. Bom dia", escreveu.

Quando te conheci eras exatamente assim. Eu pensava 'Esta miúda com maquilhagem e um vestido lindo fica uma princesa'... Devias ter vindo comigo às festas de Monte Carlo. Várias vezes te convidei e agora eras mesmo princesa. Escolhas de Vida", finalizou.





A carregar o vídeo...

Cristina Ferreira mostra-se sem maquilhagem

Os últimos dias não têm sido fáceis para! Os seus programas 'All Together Now' e 'Cristina ComVida' não têm conquistado o público, perdendo constantemente para a concorrência. De forma a recarregar energias, esta terça-feira, 6 de abril, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI foi espairecer para a Ericeira, um lugar que já revelou ser apaixonada.Antes de começar as suas funções na TVI, Cristina foi dar uma caminhada, sem maquilhagem, e partilhou o momento com os seguidores.Lili Caneças comentou a publicação da apresentadora e garantiu que Cristina Ferreira podia pertencer à realeza.