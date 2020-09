Cristina Ferreira muda cenário do programa após críticas na estreia

12:02

O cenário do 'Dia de Cristina' (TVI) não tinha agradado aos telespectadores e Cristina Ferreira foi obrigada a implementar mudanças, logo no segundo programa, que está a ser transmitido ao longo desta terça-feira.", começou por dizer, referindo-se ao papel de alumínio que cobria o globo giratório do centro do cenário.", comentou.Cristina Ferreira mostrou-se atenta às críticas e ao que foi comentado ao longo da semana nas redes sociais. "Gostámos, acima de tudo, que tenham feito muitas comparações deste nosso estúdio e que tenham dito até que parecia o Festival da Eurovisão. Onde é que já se viu, para um programa da manhã e da tarde um estúdio tão grandioso, que mais parecia que íamos aqui eleger a canção da Europa. Pois hoje vamos ter uma espécie de Eurovisão". concluiu.