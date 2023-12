Cristina Ferreira na “viagem mais bonita do ano” com companhia especial

Para Cristina Ferreira, os últimos dias foram sinónimo de lazer em família. A apresentadora viajou até Salzburgo, na Áustria, com o filho, Tiago, a mãe e a ex-sogra.“Viagem das avós. A tradição a cumprir-se neste Natal. Desde que o meu filho tem 2 anos que fazemos esta viagem. Eu, ele e as duas avós. Começou por andar ao colo e agora está maior que elas. É sempre a viagem mais bonita do ano”, começou por escrever Cristina.

“Porque nada apagará estas memórias que vivem em conjunto”, rematou. Mais tarde, a ‘patroa’ da TVI foi para Munique, na Alemanha, destino que a surpreendeu. No sábado voltou para Portugal.