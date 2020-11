Cristina Ferreira não esquece traição do passado: “O meio da televisão é um mundo onde há pessoas más”

À medida que Cristina Ferreira aumenta o mediatismo, o sucesso e o poder, são cada vez menos aqueles que tem ao seu lado. A apresentadora nunca fez questão de o esconder. No seu mais recente livro, ‘Pra Cima de Puta’, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI falou sobre uma traição do passado, que não consegue esquecer.

"Para se chegar onde cheguei, é preciso estar alerta até com a pessoa que, supostamente, foi a nossa melhor amiga durante dez anos", revelou.

No entanto, a comunicadora não se ficou por aqui: "Todos os dias sou traída profissionalmente. Para quem não conhece o meio da televisão, e já o disse, é um mundo onde há pessoas más. A televisão é um mundo de egos, em que é preciso ser-se maior do que o outro".



Certo é que Cristina tem poucos amigos e apenas conta com "uma mão cheia de pessoas", entre eles, caras bem conhecidas do público. Manuel Luís Goucha, Ruben Rua, Pedro Teixeira, Cláudio Ramos e Rita Pereira fazem parte da curta lista de amigos em quem a apresentadora confia.

Recorde-se que Cristina Ferreira está a ser arrasada pelos fãs, que a acusam de pensar apenas no marketing e nos lucros das vendas do seu livro.