Cristina Ferreira não paga à SIC e caso vai para tribunal

Depois de o CM ter avançado que a SIC deu o prazo de 15 dias a Cristina Ferreira para pagar uma indemnização de 20 milhões de euros – relativos à quebra do contrato e receitas publicitárias – a estrela já reagiu para se mostrar indignada com a quantia exigida pela sua antiga estação.



"Confirmo que a SIC me interpelou ao pagamento de uma indemnização por lucros cessantes no valor de cerca de 20 milhões de euros. Sobre esta matéria gostaria apenas de esclarecer que a referida quantia não tem qualquer fundamento ou base contratual", explicou a apresentadora, afirmando que não vai pagar o valor em causa e que não tem medo de uma batalha judicial com a SIC.

"Refuto em absoluto a pretensão daquela entidade, estando disposta a assegurar e defender os meus interesses até às últimas instâncias", pode ler-se.

No comunicado, Cristina lançou ainda farpas à direção da SIC, por lhe atribuir a culpa pelo fracasso de audiências e quebras de publicidade, quando Daniel Oliveira afirmou que o sucesso da SIC não estava assente "numa só pessoa". "Não posso deixar de registar a minha surpresa pela posição agora assumida por uma estação que tem assente a sua comunicação numa estratégia de funcionamento em equipa e liderança de audiências, nunca assente numa só pessoa."

Recorde-se que, quando Cristina abandonou os ecrãs da SIC, o diretor de Programas da estação desvalorizou a perda. "A Cristina teve um papel muito importante neste projeto e estratégia, que nunca foi assente, como tive oportunidade de sublinhar várias vezes, numa só pessoa. Só quem não conhece a força e talento dos profissionais da SIC ou não sabe como funciona uma estação pode pôr isso em causa."

Contactada, a SIC não reagiu ao comunicado de Cristina.



Procura apoio nos amigos de sempre

Quando trocou a TVI pela SIC, Cristina Ferreira deixou na estação vários amigos, como Pedro Teixeira e Manuel Luís Goucha. Um apoio que nunca encontrou na estação de Paço de Arcos, onde se sentia muitas vezes desamparada.



A estrela, que tinha o cargo de consultora de entretenimento, sentia-se ainda posta de parte em todas as tomadas de decisões, que eram feitas exclusivamente por Daniel Oliveira.



"Nunca lhe deu espaço para que partilhassem essa tarefa e isso foi ingrato para a Cristina", diz uma fonte, acrescentando que essa foi uma das razões que a fizeram ficar insatisfeita na SIC e procurar a mudança.