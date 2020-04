Cristina Ferreira nega tratamento especial ao Primeiro-Ministro: "Nunca admiti a nenhum convidado"

A carregar o vídeo ...

Cristina Ferreira assume medo por regressar ao trabalho

Cristina Ferreira prepara-se para receber na emissão desta manhã, dia 1 de abril, António Costa.O Primeiro Ministro vai voltar ao programa da apresentadora, na SIC, desta vez, perante uma realidade completamente diferente, que se atravessa no país devido ao surto de coronavírus.Os seguidores do formato da SIC esperam ansiosos pela conversa. No entanto, houve quem fizesse críticas., pode ler-se numa mensagem deixada no Instagram de Cristina Ferreira.A estrela das manhãs não hesitou em defender-se:, começou por dizer., esclareceu Cristina Ferreira., garantiu Cristina na legenda da publicação que fez nas redes sociais onde anuncia que vai receber António Costa.Recorde-se que Cristina Ferreira regressou ao trabalho depois de cumprir durante uns dias a quarentena, fechada em casa. Apesar de estar feliz por tentar animar os telespectadores, a apresentadora já assumiu o medo que sente e que também se sentiria melhor se estivesse em casa.