Cristina Ferreira partilha selfie e confessa: “‘tá tudo bem”

Cristina Ferreira quer aproveitar todo o tempo livre para mimar a família e compensar as ausências ao longo do ano.Por isso, tem estado pouco assídua nas redes sociais e não dá grandes pormenores sobre a sua companhia e os locais por onde tem passado a bordo do iate de luxo que alugou. No entanto, voltou ao Instagram para partilhar uma fotografia em que surge com um fato de banho preto e um ar sedutor.Os seguidores deixaram mais de 35 mil gostos e outros tantos comentários a elogiar a sua sensualidade. Na legenda, a estrela do canal de Paço de Arcos fez questão de escrever na legenda que "‘tá tudo bem".A apresentadora de 41 anos prova, assim, que tem tentado manter-se indiferente às questões de trabalho, nomeadamente às audiências do programa que estreou há uma semana, ‘Prémio de Sonho’.Na quinta e na sexta-feira, o formato perdeu espectadores e acabou derrotado pelo programa de Fernando Mendes, ‘O Preço Certo’, da RTP1.n