Cristina Ferreira partilha vídeo hilariante de Cláudio Ramos

Cláudio Ramos apanhou, na manhã desta quarta-feira, um susto em direto. Durante o programa ‘Dia de Cristina’, o apresentador assustou-se e gritou. Tudo aconteceu quando Cláudio assistia ao casamento de dois convidados, que aconteceu em direto no programa.

O momento hilariante foi capturado pelas câmaras e Cristina Ferreira não hesitou em partilhar o vídeo com os seguidores.

"O cláudio", escreveu na legenda do vídeo, acrescentando um emoji de riso.

O susto não passou despercebido e na caixa de comentários são várias as reações: "O que me ri", "Ri-me tanto quando vi", "Já vi isto umas quantas vezes para me rir" ou "Não consigo parar de rir".

Veja aqui o vídeo:

