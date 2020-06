Cristina Ferreira passa dias de luxo em hotel na Comporta

01:30

Daniela Ventura

A desfrutar de uns dias para recarregar baterias, Cristina Ferreira voltou a escolher o cenário encantador da Comporta para relaxar. A apresentadora está a usufruir de uns "dias de férias", como fez saber através das redes sociais, deixando João Baião aos comandos das manhãs da SIC.A estrela da estação de Paço de Arcos não resistiu a mostrar aos milhares de seguidores a paisagem encantadora e as mordomias do hotel de luxo onde está alojada, aproveitando para se deixar fotografar com diferentes looks especialmente escolhidos para a ocasião.Contudo, o Sublime Comporta, de cinco estrelas, não está ao alcance de qualquer bolsa. O valor por noite começa nos 360 euros.