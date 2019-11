Cristina Ferreira passa natal em família com ex-companheiro

Apesar de ter terminado a relação com António Casinhas há cerca de oito anos, Cristina Ferreira faz questão de manter o conceito de família e ainda partilha várias rotinas e tradições com o antigo companheiro, que também reside na zona da Malveira. O pai do seu único filho, Tiago, continua a ser presença assídua em sua casa onde irá celebrar a quadra natalícia."Eu gosto muito de rotinas, então, faz todo o sentido. Gosto muito de os ter comigo, quero aproveitá-los enquanto estão cá, pois alguns deles já têm uns aninhos... Juntamos a família toda (referindo-se aos sogros e ao pai do filho, António Casinhas). Damo-nos todos muito bem, e por isso, vamos passar o Natal todos juntos. Os meus sogros são como se fossem meus pais, tenho-lhes o mesmo amor. Por isso não faz sentido não estarmos todos em família", revelou a comunicadora à margem de um evento.Apesar da relação com Casinhas ter terminado, Cristina faz questão de manter uma grande proximidade com os sogros que têm um papel de grande destaque na educação de Tiago.Cristina garante que se sente confortável na condição de solteira e que não sente necessidade de voltar a reconstruir a sua vida amorosa ao lado de outro homem. "Já estou sozinha há oito anos e não me fez falta até hoje", confessou.Contudo, a estrela de Paço de Arcos nunca descartou a hipótese de voltar a encontrar um novo amor, e até já chegaram a ser apontados alguns possíveis relacionamentos amorosos à apresentadora.