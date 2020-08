Cristina Ferreira passeia de bicicleta por Vila Nova de Milfontes

Tal como é habitual, Cristina Ferreira elegeu Vila Nova de Milfontes, na costa alentejana, para uma semana de férias, na companhia dos pais, do filho e outros familiares.Esta quarta-feira, osurpreendeu a estrela da TVI durante um passeio de bicicleta pela vila com uma prima. Com o tempo nublado, Cristina trocou a ida à praia por um momento descontraído, mas não escapou ao assédio dos fãs, que a reconheciam e lhe tiravam fotografias enquanto passava de bicicleta. Sorridente, acenava a quem a abordava na rua.