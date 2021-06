Cristina Ferreira perde batalha contra o Fisco e é obrigada a pagar 161 mil euros

Cristina Ferreira vai ter que pagar ao Fisco 161 mil euros. De acordo com o jornal 'Expresso', a apresentadora perdeu a disputa com a Autoridade Tributária (AT), na qual tentou impugnar a cobrança do valor, referente à sua empresa Amor Ponto.Em julho do ano passado, a apresentadora e empresária solicitou uma arbitragem através do CAAD (Centro de Arbitragem Administrativa) para a ajudar a resolver o desentendimeno, uma vez que a AT considerou que houve uma indevida contabilização de despesas da Amor Ponto entre 2015 e 2018.De acordo com o relatório a que o 'Expresso' teve acesso, foram detetados gastos que "".Na decisão do CAAD lê-se ainda que a Amor Ponto "". Acresce ainda que "não foi apresentada qualquer justificação para os consumos pessoais".Além dos 161 mil euros, que entretanto já tinha pago e tentava reaver, Cristina Ferreira teve que suportar as custas no valor de 3672 euros.