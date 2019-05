Cristina Ferreira perde liderança para Fernando Mendes

Já o 'O Programa da Cristina – Especial' acabou por ficar na segunda posição com 6,1% de audiência, 19,1% de share e 594 200 espectadores.

Na semana em que alcança as 100 emissões do 'Programa da Cristina', a apresentadora apostou numa dose dupla do programa, que está a ser emitido durante a amanhã e também a partir das 19h.Apesar de ter conquistado a liderança no primeiro dia (segunda-feira, dia 20 de maio), tal já não se verificou na terça-feira. O público português voltou a preferir Fernando Mendes com o seu programa 'O Preço Certo'.O programa da RTP registou 7% de audiência, 21,5% de share e foi visto por uma média de 678 600 espectadores.