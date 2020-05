Cristina Ferreira perde quatro quilos e passa a vestir o 36

18:53

perdeu cerca de "quatro quilos" nos últimos tempos e as novas formas têm sido alvo de elogios. A diferença na imagem da apresentadora de 42 anos começou a notar-se após regressar ao pequeno ecrã depois de ter estado de quarentena, quando o ‘Programa da Cristina’ (SIC) foi interrompido devido ao facto de um dos elementos da equipa apresentar sintomas de coronavírus, em março. Na altura, o rosto das manhãs da estação de Paço de Arcos disse estar "com medo" de ter que sair de casa para trabalhar devido à pandemia e os seguidores deixaram-lhe mensagens de preocupação nas redes sociais devido à sua visível perda de peso.A apresentadora não falou sobre o assunto, mas agora, mais de um mês depois, admite que a diferença é tanta que passou do tamanho 38 para o 36., começou por revelar, esta semana, no programa., disse, acrescentando: "É uma diferença para aí de quatro quilos. É a diferença de passar, imaginemos, de um 38 para um 36. É uma diferença ainda grande".Com a nova imagem, Cristina tem adotado looks mais arrojados, como vestidos mais curtos e decotados e tem recebidos inúmeros elogios nas imagens que partilha diariamente.