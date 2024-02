Cristina Ferreira perdidamente apaixonada por João Monteiro

Apresentadora da TVI voltou a ter a companhia do ex-tenista viveu um dia dos namorados muito especial.

Cristina Ferreira e João Monteiro

01:30

Este ano o Dia dos Namorados tem um sabor especial para Cristina Ferreira, de 46 anos, e engane-se quem pensava que esta data iria ser passada a quilómetros de distância do seu amado. Isto porque João Monteiro, de 30, rumou até Orlando, nos EUA, a 29 de janeiro, devido a compromissos ligados ao ténis e supostamente ia permanecer lá cerca de um mês. Contudo, Mackenzie McDonald, o atleta que João Monteiro estava a treinar, lesionou-se e permitiu o regresso antecipado do namorado da diretora de Entretenimento e Ficção da TVI mesmo a tempo do dia de São Valentim para felicidade desta última.