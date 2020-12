Cristina Ferreira põe Helena Coelho e Ruben Rua em banho-maria Magazine criado pela nova diretora de Entretenimento e Ficção da TVI não lidera audiências e agora está suspenso.

Ruben Rua e Helena Coelho foram os eleitos por Cristina Ferreira para conduzir o ‘VivaVida’, na TVI

Foto: Direitos Reservados

01:30

André Filipe Oliveira

A primeira grande aposta de Cristina Ferreira no entretenimento da TVI - ‘VivaVida’, com Ruben Rua e Helena Coelho, não colheu, até agora, os frutos esperados. Há quatro semanas que o magazine social se encontra suspenso - está a ser substituído pelo programa ‘Em Família’, conduzido por Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha, que tem liderado confortavelmente as audiências. O afastamento de antena está a surpreender os admiradores da dupla, que questionam regularmente o seu regresso ao ecrã. Por enquanto continua incerto. ‘VivaVida’ tem um episódio gravado por emitir. Os apresentadores continuam, no entanto, a trabalhar no formato, até porque este está escalado para as emissões especiais de Natal e Ano Novo do quarto canal.



Em oito emissões, ‘VivaVida’ conseguiu a liderança em apenas três. Chegou a classificar-se em terceiro lugar, atrás da RTP1. Nas últimas semanas, Ruben e Helena têm-se mantido ativos pela continuidade do formato, enquanto a equipa de produção está a renovar e a preparar novos conteúdos sob o comando de Cristina Ferreira.

Mais sobre