Cristina Ferreira: “Por mim estava em casa”

Cristina Ferreira respondeu hoje, em direto, aos seguidores que a têm questionado sobre o facto de aparecer, desde segunda-feira, com um ar triste e cabisbaixo na televisão.



"Há pessoas que me têm dito que se nota no meu rosto que estou desconfortável em estar aqui, que o meu coração está aflito, e está", começou por dizer, emocionada.





"Eu por mim estava em casa. Estava eu, estavam os meus, estavam todos aqueles que tenho aqui", desabafou.No entanto, a apresentadora, que surgiu visivelmente mais magra depois de uma semana de isolamento, diz que pode "chegar à consciência das pessoas", e que é por isso que vai trabalhar e alertar os telespectadores para os perigos do coronavírus."Por mim, não me via, não me ia ver nos próximos tempos enquanto tudo isto não passasse".