Cristina Ferreira prepara programa para quem quer encontrar o amor

'Celebrar o Amor' já abriu as inscrições

Cristina Ferreira

28 abr 2021 • 16:21

A revista 'Nova Gente' divulga mais pormenores do programa que a TVI está a preparar. Vão reunir oito solteiros, que não têm qualquer tipo de ligação entre si, e vão transformá-los em quatro casais. Estes novos pares românticos vão ser distribuídos por quatro casas onde vão viver juntos durante quatro dias.

Há cerca de uma semana, a TVI começou a divulgar o novo programaonde através de um vídeo promocional convida o telespectador a inscrever-se nesta experiência social., ouve-se no vídeo divulgado pela estação de Queluz de Baixo.O 'Celebrar o Amor', revelou uma fonte oficial do canal de Queluz de Baixo à publicação.A mesma fonte refere ainda qual é o objetivo do programa., revelou.'Celebrar o Amor' é o programa que Cristina Ferreira está a preparar para os próximos meses.